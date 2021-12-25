İHH’dan kız yurdu inşaatına destek etkinliği

M.BURAK YALÇIN

Çorum İHH, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Yazar Şule Yüksel Şenler’in adının konulacağı kız yurdu inşaatına yardım için hingal günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çorum İHH Kadın Kolları Başkanı Merve Taşkaya, İHH tarafından Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Şule Yüksel Şenler’in anısına yapılacak olan kız öğrenci yurdunun inşaatının devam ettiğini belirterek, “Kendisinin en büyük hayali de Üsküp’te kız öğrenci yurdu açmaktı. Bizde bu etkinlikten elde ettiğimiz gelirleri projeye destek vermek için oraya aktaracağız” dedi.