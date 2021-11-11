İHH’dan mazlumlar için hayır kermesi

M.BURAK YALÇIN

Çorum İHH mazlumlar için hayır kermesi açtı.

Gıda ve el işi ürünlerinin yer aldığı kermes dün Üçtutlar Mahallesi Murat Evler 6. Sokak Numara 12’de bulunan Çorum İHH Ofisi’nde açıldı.

KERMES 13 KASIM’A KADAR AÇIK

Kermesle ilgili bilgi veren Çorum İHH Kadın Kolları Başkanı Merve Taşkaya, 13 Kasım tarihine kadar açık kalacağını belirterek, “Kermesimizde su böreği, yanıç, yufka ekmeği, baklava, içli köfte, sarma, triliçe, puşi, defter, çanta, ayraç, takı, rozet ve birçok çeşit bulunuyor. Tüm Çorumluları mazlumlar için açtığımız hayır kermesimize davet ediyoruz” dedi.

‘İHTİYAÇ SAHİPLERİ YOLUMUZU GÖZLÜYOR’

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, kermesten elde edilecek gelirle dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardım eli uzatacaklarını ifade ederek, “Kış ayı yaklaşıyor, milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla bu kış da mazlumları soğuklara karşı yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Daha fazla mazluma ulaşmak için 10 Aralık’a kadar ayni ve nakdi yardım beklediklerini aktaran Selim Özkabakçı, “Siz de “KIŞ” yazıp 3072’ye SMS gönderebilir, projeye 5 TL katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca daha çok katkı sağlamak isteyen bağışçılarımız banka hesaplarımızdan da bağışlarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.