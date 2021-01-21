İHH’dan mazlumları ısıtan kış yardımı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaştan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara sığınan İdlib halkına yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları 3 tır dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını söyledi.

80 ton kömür ve 100 adet sobadan oluşan yardım malzemelerinin zorlu kış koşullarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler’e dağıtıldığını anlatan Selim Özkabakçı, “Hayırseverlerimizin bağışlarıyla, savaş mağduru mazlumları ısıtıyoruz” dedi.

“Allah, hayır sahiplerinden ve emeği geçen herkesten razı olsun” diyen Özkabakçı, 100 bin TL tutarındaki kış yardımının onlarca aileyi kışın soğuğundan koruyacağını dile getirdi.

Mağdur sığınmacılara yönelik yardımların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Özkabakçı, “Siz de ayni ve nakdi bağışlarınızla İHH’nın yardım faaliyetlerine katkı sağlayabilirsiniz. Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi (IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01)'ndeki bağış hesabımıza bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12'deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz” diye konuştu.