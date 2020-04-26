İHH’dan üç ilçede yardım çalışması

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İHH İnsani Yardım Vakfı, ilçelerde yürüttüğü yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Çorum merkezin yanı sıra ilçelerde de sahada olduklarını belirten Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Alaca, Bayat ve Osmancık ilçe temsilciliklerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İlçe sakinlerinden yaşlı veya rahatsızlığı nedeniyle evlerinden çıkamayan hastalar ile yetim çocuklar ve işini kaybeden muhtaç ailelere yardım eli uzattıklarını anlatan Selim Özkabakçı, hayırseverlerin bağışlarını beklediklerini kaydetti.

‘Şimdi Dayanışma Vakti’ adlı yardım kampanyası dahilinde hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Özkabakçı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlalara evde kalmalarını, diğer yaş gruplarında olanlara ise zorunlu olunmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.