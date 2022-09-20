İHH’dan Vali Çiftçi’ye proje teşekkürü

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı beraberinde Kadın Kolları Komisyonu üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Selim Özkabakçı, Çorum Valiliği ile proje ortağı olarak yürüttükleri ve yetim çocuklar ve annelerinin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla hazırladıkları ‘Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi Projesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete Çorum İHH Kadın Başkanı proje koordinatörü Merve Taşkaya, Çorum İHH Yetim Birim Sorumlusu proje Psikolojik Danışmanı Ümmügülsüm Temür ve proje koordinatör yardımcıları da katıldı.

Ziyarette projenin içerik, süreç, proje sonu değerlendirmesi hakkında Vali Çiftçi’ye bilgiler verildi, medeniyetinin farkında olan gençler yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Mustafa Çiftçi’ye proje kitapçığı sunulurken önümüzdeki süreçte düşünülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahsedildi.

Bu projede kadın ve çocukları önceleyen Çorum İHH proje ekibi önümüzdeki yılı kadın çalışmalarının yanı sıra gençlere ağırlık vererek geçireceklerini, gençlerin kendini doğru ifade edebilmesi ve değerlerinin farkında olabilecekleri çalışmalar yapmayı, gençlerin zihin dünyalarının daha iyi hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Vali Mustafa Çiftçi tüm ekibe kitap setleri hediye etti. Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı ise desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 16:18