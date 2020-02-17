İHH’nın İdlib insani yardım tırları yola çıkıyor

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib, dokuz yılı aşkın bir süredir Suriye iç savaşını her yönüyle yansıtan en önemli bölge haline gelmiş durumda.

Rejim karşıtı muhalefetin elinde kalan son büyük yaşam alanı olarak görülen İdlib’te insani durum her geçen gün giderek kötüleşiyor. Göçle birlikte başta barınma olmak üzere gıda ve sağlık ihtiyaçları giderek artıyor.

Astana süreci ile başlayan çözüm arayışlarına rağmen sahadaki veriler bölgede savaşın ciddi etkilerini gösteriyor.

Suriye'de Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerin muhaliflerin elinde kalan son kale konumundaki, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisinde yer alan İdlib şehir merkezi ve kırsalı ile Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava-kara saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sivil yerleşimlere yapılan saldırılar, 4 milyonun üzerinde sivilin hayatını tehdit ediyor. Esed Rejimi ve müttefiklerinin son aylarda 50’nin üzerinde yerleşim yerini ele geçirmesi ve hava saldırılarını artırması sonucu 700 binden fazla sivil yerinden edilerek kısmen daha güvenli olan İdlib’in kuzeyine, Afrin’e ve Azez ile çevre bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Çorum İHH’da, Suriye'de iç savaşın başından bu yana yardım faaliyetleri yürütüyor. İdlib’de her türlü yardım malzemesine ihtiyaç var. İdlib’den göç eden mazlumlar için hazırlanan insani yardım tırları 23 Şubat Pazar günü Çorum’dan dualarla yola çıkacak.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar vermiş olduğu destekten dolayı hayırsever Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Son bir gayretle pazar gününe kadar yardımlarınızı bekliyoruz. Allah bağışlarınız kabul etsin

İdlib için bağış yapmak isteyen Çorumlu hayırseverler, Çorum İHH Ofisimize gelebilir (Üçtutlar Mh. Murat Evler 6. Sk. No: 12 Çorum) telefonla iletişim kurabilir: 0364 2242620 – 0538 8777655 havale ile Vakıf Katılım Çorum Şb. (İdlib) açıklaması ile IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralarına yardımda bulunabilirler” dedi.