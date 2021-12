İHH’nın yetim projesine onay

Çorum İHH’nın Çorum’daki yetim anne ve çocukları için hazırladığı proje İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

İHH, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 50 ülke ve 77 şehirde bulunan 120 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyor. Her yıl 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıyor. Türkiye’nin her ilinde çalışmalarına devam ediyor.

Çorum İHH yerelde desteklediği yetim anne ve çocuklar için bu defa eğitim, sosyal ve kültürel anlamda da adım attı.

Çorum İHH Kadın Kolları, İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne yazdığı “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” adlı proje ile Çorum’da desteklediği yetim anneleri ve anne adaylarına yönelik Değerler Eğitimi, Dijital Medya Okur-yazarlığı, Aile İçi İletişim dersleri verecek. Aynı zamanda çocuklar için Akıl Oyunları Eğitim ve turnuvaları düzenleyecek.

Eğitimler başarı hikayeleri seminerleriyle de desteklenecek. Aynı zamanda eğitimler sonunda çocuklar ve anneleri için düzenlenecek kültürel bir gezi ile farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Çorum İHH ve Çorum Valiliği ortaklığıyla İçişleri Bakanlığı’na sunulan proje, Bakanlık tarafından onaylandı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı ve Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak projenin hayata geçirilmesi için proje sözleşmesini imzaladılar. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:43