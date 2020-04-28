İHL binası yıkıldı

RECEP MEBET

Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birleştiren Karakeçili Yolu’ndaki son engel de ortadan kalktı.

Açılan yeni yol üzerinde kalan son yapı konumundaki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) eski tedrisat binası yıkıldı.

Çorum Belediyesi tarafından bölgedeki trafiği rahatlatmak amacıyla açılması kararlaştırılan Karakeçili Yolu, Çorum Park’tan başlayıp 23 Nisan Kavşağı’na ulaşmış oldu.

Yıkım çalışmasıyla birlikte İHL binaları ile Tatbikat Camii arasında, bahçe ve spor sahasının üzerinde yeni bir yol ortaya çıkarken mevcut binalar beton duvarlarla çevrelendi.

Karakeçili Yolu’nun, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından ilerleyen günlerde tamamen trafiğe açılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 18:34