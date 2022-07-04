Ihlamur Sokak’ın asfaltı yenilendi

Çorum Belediyesi, ara sokaklarda bozuk olan yolların asfaltlarını yeniliyor.

Üçtutlar Mahallesi Ihlamur Sokak’ta asfalt zeminin bozuk olması yönüne aldıkları şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “İncelemeler sonucunda 2022 asfalt programına aldığımız Ihlamur Sokağın asfalt yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sokağımızda 130 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde toplam 119 ton asfalt serimi yaptık. Şehrimiz genelinde yaptığımız yollarla şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlattık. Ana caddelerde çok büyük asfalt problemlerimiz yok. Ara sokaklar ve bağlantı yolları için de tespit ettiğimiz cadde ve sokaklarımızda gerekli yenileme ve yol yapım işlemlerimiz asfalt sezonu boyunca devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)