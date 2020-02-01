‘İhracata izin verilmezse 400 milyon dolar çöpe gidecek’

Üretim fazlası ürünlerinin çöp olmaması için yurt dışına ihracat izni verilmesini isteyen Çorumlu kuru soğan üreticileri Alaca’dan sonra Çorum’da da Saat Kulesi’nde eylem yaptı.

İhracata gelen kısıtlamaya tepki gösteren üreticiler Hürriyet Meydanı PTT Binası önünde toplanarak, seslerini duyurmaya çalıştı.

Ellerinde ‘Tarım Bakanlığı’ndan Satılık Çiftçi’, ‘Bugün Karnınız Doydu İse Bunu Çiftçiye Borçlusunuz’, ‘Evde Yok Yakacak Çiftçi Ne Halde Kim Bilecek’, ‘Milli Ekonominin Temeli Ziraat’ yazılı pankartlarla soğan üreticilerine ihracatta yapılan kısıtlamanın kaldırılmasını isteyen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın seslerini duymalarını istedi.

Soğan üreticileri adına bir konuşma yapan Yusuf Yusuf Özküçükgöz, Mersin limanında 400 milyon dolar değerinde kuru soğanın beklediğini belirterek; “Eğer bakanlık yurtdışına ihracata izin vermezse 400 milyon dolar çöpe gidecek. Bu para çiftçilerin değil, ülkenin parasıdır. Milli servettir. Ülkemize katma değerdir.” dedi