İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanununun  26.  maddesi,  12  Haziran  2018  tarih  ve  30449 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayınlanmış   olan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin   Profesör   Kadrosuna   Atanma   koşullarını   düzenleyen   12.,   13.,   14.   ve   15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alacak. 
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