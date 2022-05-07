İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 1 tane öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

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