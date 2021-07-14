İhtilaf çözüldü çalışmalar başladı

FATİH AKBAŞ

Uzun yıllardır kimin sorumluluğunda olduğu belirlenemeyen Çorum-Çankırı yolunun 5 km’lik kesiminde sorunun çözülmesinin ardından çalışmalar başladı.

Çankırı sınırından itibaren 5 km’lik kesimin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün mü yoksa 15. Bölge Müdürlüğü’nün mü sorumluluk alanında olduğu yönünde ki ihtilaf nedeniyle yolun bu kısmı uzun yıllardır yapılamamıştı. Sorunun çözülmesinin ardından 5 km’lik kesimin inşaat ihalesi gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte çalışmaların başladığı yolda incelemede bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren yüklenici firma yetkilisi, “Çalışmalara yeni başladık. Kurban Bayramı’ndan sonra işleri hızlandıracağız” dedi.

Milletvekili Erol Kavuncu ise yolun 5 km’lik bölümünün hangi bölge müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu belirlenmesinin ardından ihalesinin yapıldığını ifade ederek, “İhaleye 40’ın üzerinde firma katıldı. İtirazlar nedeniyle süreç biraz uzadı ve nihayetinde sonuçlandı. Yüklenici firmaya 6 ay önce yer teslimi yapıldı. Ödenek sorunu vardı ve oda çözüldükten sonra çalışmalar başladı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 18:45