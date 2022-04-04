İhtisas komisyonları belirlendi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi, ihtisas komisyonlarının görev sürelerinin Nisan ayı sonunda dolacağı için yeni komisyonlarda görev alacak isimlerin seçimini gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları bugün başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda ilk olarak İl Encümeninde görev alacak üyelerin seçimine geçildi.

Gizli oy usulü yapılan seçim sonucunda encümen üyeliklerine AK Partili İl Genel Meclis Üyeleri Ünal Nalçacı, Mehmet Turhan ve Abdurrahman Karagöz seçildi.

Encümen seçiminin ardından ihtisas komisyonlarının belirlenmesine geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İYİ Parti’nin tek temsilcisi olan Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin’in komisyonlara kendi kontenjanlarından seçilmesi için sözlü önerge verdi.

Önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Daha sonra ihtisas komisyonlarının üyelerinin seçimine geçildi.

Açık oylama usulü ile yapılan seçim sonucunda komisyonlarda şu isimler yer aldı:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Fehmi Yağlı, Abdullah Uysal, Dursun Kaya, Arif Çamiçi, İbrahim Çiftçi(AK Parti), Suat Atalay(CHP), Nazım Çetin(MHP)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mehmet Yücel, Mehmet Bektaş, Süleyman Ateş, Alaettin Tosundereoğlu, Vahit Kabakçı(AK Parti), Saadettin Akgül(CHP), Sadık Aşık(MHP)

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Abdurrahman Karagöz, Mehmet Turhan, Ünal Nalçacı(AK Parti), Yıldız Bek(CHP), Sadık Aşık(MHP)

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Kemal Özönal, Osman Günay, Erdoğan Köroğlu(AK Parti), Engin Demir(CHP), Yavuz Aykaç(MHP)

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu: Abdullah Tiryaki, Ahmet Devrez, Hacı Bolat(AK Parti), Özcan Çetin(CHP), Selim Dölcü(MHP)

Gençlik ve Spor Komisyonu: Erdoğan Köroğlu, Kemal Özönal, Osman Günay(AK Parti), Engin Demir(CHP), Yavuz Aykaç(MHP)

Turizm Komisyonu: Gürbüz Özel, İsmail Keşliktepe, Ekrem Yıldırım(AK Parti), Yıldız Bek(CHP), Selim Dölcü(MHP)

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Abdullah Uyasl, Dursun Kaya, Arif Çamiçi(AK Parti), Suat Atalay(CHP), Nazım Çetin(MHP)

Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu: Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Abdullah Tiryaki(AK PARti), Özcan Çetin(CHP), Selim Dölcü(MHP)

Aile ve Engelliler Komisyonu: Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna, Duran Bıyık(AK Parti), İlhami Türksal(CHP), Doğan Uçar(MHP)

Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu: Duran Bıyık, Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna(AK Parti), İlhami Türksal(CHP), Doğan Uçar(MHP)