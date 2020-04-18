FATİH BATTAR

Koronavirüs dolayısıyla Olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi’nde İhtisas Komisyonları yeniden belirlendi.

Koronavirüs nedeniyle Özel İdare Yemekhanesi’nde sosyal mesafe düzenlenerek gerçekleştirilen toplantıda İhtisas Komisyonları yeniden belirlenerek üye seçimi yapıldı.

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında komisyonların verimli çalışmadığı düşünülerek tasarruf sağlanması için Meclis kararı ile kurulan Araştırma geliştirme (AR-GE) komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Turizm Komisyonu, Aile ve Engelliler, Tarım ve Hayvancılık komisyonlarının tamamen kaldırılmasına karar verilmişti.

Dünkü toplantıda İhtisas Komisyonları yeniden oluşturuldu Her komisyon en az 4 kişiden oluşacak şekilde belirlenirken, oluşturulan komisyonlarda şu isimler yer aldı;

Plan ve Bütçe Komisyonu; “Mehmet Kaplan, Fehmi Yağlı, Mehmet Yücel (AK Parti), İlhami Türksal (CHP), Nazım Çetin (MHP9

İmar ve Bayındırlık Komisyonu; “Ünal Nalçacı, Kemal Özönal, Vahit Kabakcı (AK Parti), Yıldız Bek (CHP), Doğan Uçar (MHP)

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komiyonu; “Abdurrahman Karagöz, Ahmet Devrez, Mehmet Turhan (AK Parti), Sadettin Akgül (CHP), Selim Dölcü (MHP)

Çevre ve Sağlık Komisyonu; “Abdullah Uysal, Arif Çamiçi, Ekrem Yıldırım (AK Parti), Suat Atalay (CHP), Yavuz Aykaç (MHP)

AR-GE Komisyonu; “Hacı Bolat, Ahmet Tuna, Abdullah Tiryaki, Fehmi Yağlı (AK Parti)

Gençlik ve Spor Komisyonu; “İsmail Keşliktepe, Erdoğan Köroğlu, İbrahim Çiftçi (AK Parti), Sadık Aşık (MHP)

Turizm Komisyonu; “Gürbüz Özel, Alaetin Tosundereoğlu, Dursun Kaya (AK Parti), Engin Demir (CHP)

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; “Süleyman Ateş, Duran Bıyık, Mehmet Bektaş (AK Parti), Özcan Çetin (CHP)

ENCÜMEN SEÇİMİ

Toplantıda ayrıca İl Encümeni seçimi de yapıldı. Yapılan oylama sonucu Ekrem Yıldırım, İbrahim Çiftçi ve Mehmet Turhan Encümen üyeliğine seçildi.