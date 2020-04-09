İhtiyaç sahiplerine açık kapı çağrısı

EROL TAŞKAN

İHH Çorum Şubesi Başkanı Selim Özkabakçı, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Açık Kapı Yardımları ile çağrıda bulunarak, ihtiyaç sahiplerinin e-devlet ve acikkapi.gov.tr adresleri üzerinden başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Türkiye genelinde 2 milyon 300 bin haneye ulaşılmasının hedeflendiği açık kapı kampanyasında alınan başvuruların kısa sürede değerlendirilerek, sonuca ulaştığını da hatırlatan Özkabakçı, Çorum İHH olarak evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılmak zorunda kalıp mağdur olmuş aileler başta olmak üzere çok sayıda aileye ulaşıldığını ve gıda desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

Acil Durum ve Afet Eğitimi almış gönüllüler aracılığı ile dağıtımların titizlikle gerçekleştirildiğini söyleyen İHH Çorum Şube Başkanı Özkabakçı, dağıtımlarla birlikte vatandaşa evde kalınması ve hijyen konularında da bilgi verildiğini söyledi.

Kabakçı ayrıca, bu hayır çalışmalarına destek olmayan hayır sahiplerine de ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yardım ve dayanışmanın artırılması için yapılacak bağışların önemine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:29