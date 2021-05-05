İhtiyaç sahiplerine destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi (EİKP) ödemeleri, PTT ve Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandı.

‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında Çorum'da ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ödemeler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'Konutta Ödeme' şeklinde yapılan yardımlar, PTT, muhtarlıklar, Milli Eğitim görevlileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeli ve Çorum Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahipleri ailelere yardımların bir an önce ulaşması için PTT dağıtım ekiplerine 15 mahalle muhtarı ve 15 aza, Milli Eğitim Müdürlüğünden 50 öğretmen, SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) personel ve araçları, Çorum Belediyesi ve Özel İdare ve diğer kamu araçlarından tahsis edilen 28 araç destek veriyor.





Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 17:27