İhtiyaç sahiplerine ödemeler yarın başlıyor

Çorum PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdür V. Yılmaz Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerini bugün itibariyle işyerleri ve ATM’lerden ulaştıracaklarını söyledi.

Ödeme tarihlerinin, ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendiğini belirten Oktay, “Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini alacak.” dedi.

PTT işyerlerinde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesinin sağlandığını, bu kapsamda PTT’de hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olanların işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracaklarını kaydeden Oktay, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz.

İşlemlerini internet ya da ATM’den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM’lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz.

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz.”