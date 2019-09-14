İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulama başlattılar

FATİH BATTAR

Şapinuva Kadeş Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilmek için örnek bir uygulama başlattı.

Askıda ekmek uygulamasından yola çıktıklarını ve bu kapsamda Çorum’da Sanat Sokağı’nda ‘Askıda Giysi’ uygulaması başlattıklarını belirten dernek başkanı Fatih Han Kara, amaçlarının hem derneklerini tanıtmak hem de giysiye ihtiyacı olanlar vatandaşların buradan istediği elbiseyi alabildiğini söyledi.

‘Askıda Giysi’ uygulaması kapsamında duyarlı vatandaşları az kullanılmış elbiseleri Ssanat Sokağı’na gelip derneğe bağışlamaları ricasında bulunan Kara; “ Şapinuva Kadeş Derneği olarak paylaşmayı ortaya çıkarmak, iyiliği ortaya koymak, insanların birbirlerine yardım etmesini sağlamak için bir çalışma başlattık. Soğuk havaların başlamasıyla evde kötü olmamış kıyafetleri veya yeni kıyafetlerini bizim talebimiz ile bize getiriyorlar. İhtiyacı olan herkes beğenip alabiliyor, getirip bırakmak isteyenlerde asabiliyor.” dedi