İkbal KKSM’den rölyef sergisi

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi İkbal Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) Rölyef Atölyesi Sergisi dün AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Belediye Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

‘Kelebek kanadında saklıydı tüm renkler...’ sloganıyla düzenlenen sergide 28 kursiyerin 70’e yakın eseri görücüye çıktı.

Annesi Sabire Aşgın ve eşi Feyza Aşgın’la birlikte sergiyi gezen Halil İbrahim Aşgın’a üzerinde Çorum Belediyesi’nin ambleminin işlendiği rölyef tablo hediye edildi.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Usta Öğretici Fatma Nuran Topuz, 28 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek sergiye tüm sanatseverleri davet etti.