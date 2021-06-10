İki bakan Çorum'a gelecek

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelecek.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret etti.

Milletvekili Ceylan’ın verdiği bilgiye göre; Tarım ve Köy İşleri Bakanı Bekir Pakdemirli, 16 Temmuz 2021 tarihinde Çorum’u ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli, Çorum’un tarım, orman, hayvancılık ve DSİ yatırımlarına ilişkin yerinde inceleme yapacak.

BAKAN BİLGİN’E ÇORUM DAVETİ

Çorum heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’e de yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Çorum’a davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin de, Çorum davetine icabet ederek önümüzdeki aylarda kenti ziyaret edeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 18:11