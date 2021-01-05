İki dev sektörden yerli üretimde işbirliği

RECEP MEBET

‘Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi’ konulu program dün çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen iki dev sektörü arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile makine ve seramik sektörü temsilcileri katıldı.

Dünya Gazetesi moderatörlüğündeki programda ekonomi gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Rüştü Bozkurt da konuşmacı olarak yer aldı.

Makine ve seramik sektörlerinin, yerli teknoloji ve rekabetçiliği geliştirme hedeflerini dile getirdiği programda söz alan katılımcılar, gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdiler.

ÇENESİZ: ‘İŞBİRLİĞİYLE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ’

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, makine ve seramik sektörleri arasındaki işbirliğinin olumlu neticeler vereceğine inandığını söyledi.

Programın açılışında konuşan Erdem Çenesiz, istatistiki bilgiler de içeren konuşmasında her iki sektöründe 2020 yılını büyüme ile geride bıraktıklarını ve yeni hedefler için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Seramik sektörü ürünleri ihracatanının Türk ekonomisine yüzde 80 oranında katma değer sağladığına işaret eden Çenesiz, makine sektörünün başarılarıyla da gurur duyduklarını ifade etti.

Sektörel gelişmelerin paylaşılacağı programda emeği geçenlere teşekkür eden Çenesiz, 2021 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Makine ve seramik sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin de söz aldığı programa katılan GENİTEC Genel Müdürü Ahmet Çenesiz ise yerli üretim alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Üç oturum halinde gerçekleşen program, yapılan sunumlar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.