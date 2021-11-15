İki kardeş aynı gün vefat etti

MURAT ÇETİN

Çorum kalaycı esnafından İsmet Sakınmaz (73) ve kız kardeşi Türkan Mazlum (81) aynı gün vefat etti. Aynı gün iki saat arayla vefat eden kardeşler göz yaşları ve dualarla defnedildi.

Türkiyem İlkokulu eski Müdürü Fatih Sakınmaz, SGK çalışanı Emre Sakınmaz’ın babaları, emekli zabıta komiseri Ali Sakınmaz’ın ağabeyi, önceki dönem Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın eniştesi İsmet Sakınmaz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün saat 10,00’da vefat etti.

Merhum İsmet Sakınmaz’ın ablası, bakırcı esnafından merhum Abdullah Mazlum'un eşi, esnaf Yusuf Mazlum'un annesi, Remzi Taşıyan'ın kayınvalidesi Türkan Mazlum da kardeşinden iki saat sonra tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Her iki kardeş merhum ve merhumenin cenazesi cumartesi günü Ulu Camii’ nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta defnedildi.

Hakimiyet, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.