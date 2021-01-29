İki kardeş aynı gün vefat etti

RECEP MEBET

AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Hasan Algül dün hem babasını hem de amcasını kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Emekli Öğretmen Hasan Algül’ün babası, berber esnafından Yaşar Algül (90) ve amcası Mesut Algül (87) geçirdikleri rahatsızlık sonucu vefat ettiler.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Yaşar Algül ile İstanbul’da yoğun bakımda bulunan Mesut Algül, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdiler.

Merhumların cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Kargı Büyük Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Yaşar Algül ile Mesut Algül’e Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.