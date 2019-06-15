İki kardeş hayvanlarla derede mahsur kaldı

Çorum'da meydana gelen yağışlarda, köprü ayağında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte derenin bir anda yükselmesi sonucu hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı.

Çorum'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sungurlu ilçesinde meydana gelen yağışlarda, Budaközü ve Diğ Çayı'nın bağlantı noktasında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte bir anda yükselen sel suları nedeniyle dere yatağında hayvanlarıyla beraber mahsur kaldı. 2 kardeş, 17 büyükbaş ve 8 buzağıyı bulundukları noktada durdurmak için uzun süre çaba sarf etti.Yaklaşık 2 saat dere yatağında mahsur kalan çocuklar, sel sularının azalmasıyla birlikte hayvanlarını da alarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 17:16