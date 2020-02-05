İki kolunu kaybetti ama azmini ve inancını kaybetmedi

FATİH BATTAR

Iğdır’da çobanlık yaparken, 6 yaşında çıktığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan ve iki kolunu kaybeden milli yüzücü ve ressam Yusuf Akgün, Çorum’da ‘Engelsiz Empati’ adlı söyleşi programında başarı hikayesini paylaştı.

Geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden ama azmini ve inancını kaybetmeyen Akgün, 2012 yılında üniversiteyi bitirdikten soran toplumda engellilere yönelik farkındalığı artırmak ve engellilik kavramına daha bilimsel yaklaşılmasını sağlamak amacıyla seminer ve konferans programları düzenliyor. Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin daveti üzerine Çorum’a gelen Akgün, öğrencilerde empati yeteneğinin gelişmesine yönelik program düzenledi.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar, engelli eğitim merkezi öğretmen ve yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

İki kolunu kaybettikten sonra hayata daha sıkı tutunan ve yaşama inacını kaybetmeyen Akgün, bugün hem ressamlığıyla hem de milli sporculuğuyla Türkiye’nin konuştuğu isim haline geldi. Ayağı ve ağzıyla çizdiği kara kalem portre resimleri ile ulusal ve uluslararası bir çok ödül alan Akgün, örnek kişiliği ile de herkese engelin elde, kolda, gözde ve bacakta olmadığını gösteriyor. Başarı dolu hayat hikyesi ile engellilere idol olmayı başaran Akgün’ün en büyük idolü ise Aşık Veysel ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden Çolak İbrahim.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalırken çocuk yaşlarda öğretmenin de desteğiyle ağzıyla nasıl resim çizmeye başladığını anlattı.

Bugün 30 binin üzerinde öğrenciye resim, yüzme, kick box ve atletizm gibi branşlarda ders verdiğini kaydeden Akgün; “6 yaşında iki kolumu kaybettim. Maddi imkansızlıkardan dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 18 sene kaldım. Çocuk Yuvası’nda kalırken 8 yaşında ilk ağzımla tuttuğum kalemden sonra 9-10 yaşlarında karalama yapmaya başladım. Çizgi romanlarda, spor dergilerindeki karakterleri çizme hevesiyle 25 senedir ağzımla ve ayağımla çizim yapıyorum. 2012 yılında üniversite bittikten sonra toplumun biraz daha farkındalığını artmak amacıyla engellilik kavramına daha bilimsel yaklaşılması için seminerler ve konferanslar düzenlemeye başladım. 2016 yılında başladığım Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’ndan sonra bu işi artık uzmanlık alanı haline getirdim. Türkiye’de ulusal ve uluslararası alanda bugün 30 bin üzerinde engelli bireylere engelsiz eğitim veriyorum.” dedi

Kimseye ihtiyaç duymadan her türlü gereksinimini karşılayabildiğini anlatan Akgün, yaşama umutla baktığını söyledi.

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezun olan Yüksek Lisans’ını da tamamlayan Akgün, hayallerini tuvale, ağzıyla kontrol ettiği fırçayla aktarırken, kendi gibilere de örnek olmaya çalıştığını ifade etti.

Program kapsamında Akgün, öğrencilere engelli bireylere yönelik empati geliştirmesine yönelik aktiviteler yaptırdı. Kollarını çocukken kaybeden ve ağzı ile kalemi tutarak resimler yapan ressam, öğrencilerden ağızlarında kalem tutarak isimlerini yazmalarını ve ellerini kullanmadan bardaktan meyve suyu içmelerini ve ayaklarıyla bilgisayardan yazı yazmalarını istedi. Akgün, ağzıyla resim çizmesinin yanı sıra ayaklarıyla da 10 parmak klavye bile kullanabildiğini söyledi. Aktivitelerde öğrenciler hem eğlenirken hem de engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme şansı buldu.

Yusuf Akgün gibi hayat hikayesi başarılarla dolu engelli birini Çorum’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Yusuf Akgün’ün hayat hikayesini okuduğumda gerçekten büyük bir heyecan duydum. Yusuf Akgün bize engelin elde, kolda, bacakta değil, engel gönülde yürekte olduğunu gösterdi. Eğer Allah gönüle bir engel vermemişse, azime ve kararlılığa bir engel vermemişse siz ressamda olursunuz, moda tasarımcısı da olursunuz, milli bir sporcu da olursunuz önemli olan gönül zenginliği bunu da Yusuf Akgün bize gösterdi. İnşallah örnek hikayesi tüm engelli kardeşlerimize örneklik teşkil eder.” şeklinde konuştu

Program sonunda Yeşilçam sevgisinden dolayı ağzıyla kara kalemle portreler yapan Yusuf Akgün, Kemal Sunal, Türkan Şoray, Erol Taş, Ali Şen, Aliye Rona, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Hulusi Kentmen, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi Yeşilçam sanatçılarının yer aldığı 60 parçalık koleksiyonunu Çorum’da sergiledi.

Programda sonunda ayrıca Yusuf Akgün, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a sürpriz yaparak ağzıyla çizdiği kara kalem portre resmini hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 19:55