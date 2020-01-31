EROL TAŞKAN

Kışla Camisi’nin şadırvanından iki kova su alan kimliği meçhul bir kişi, elektrik panosunun üzerine, “İki kova su aldım helal edin” yazılı notla birlikte 2 lira 25 kuruş bıraktı.

Cami İmam Hatibi Mustafa Uysal, bu güzel ve anlamlı davranışı cemaatiyle paylaşarak örnek gösterdi. Ecdadın sefere çıktığı zamanlarda mecbur kalıp ağaçlardan meyve alışını ve dallara asılan paraları hatırlatan Uysal, “Bu meselenin alt tarafı birkaç kuruş, ancak tamamı koskoca bir iman ve ahlakla dolu. Allah böyle kardeşlerimizin sayısını artırsın.” dedi.

Cami cemaatinin de takdirini kazanan bu anlamlı hareketin kahramanı bilinmese de, toplumda bu tür iyiliklerin ve iyi insanların var olduğunu bilmek, konuyu duyan herkesin gönlünü fethetti. “İnsanlık ölmemiş” dedirten bu güzel davranışın toplumun tümüne örnek olmasını temenni eden cami cemaati de, cami imamından dinlediği bu güzel olaydan duydukları gururu dile getirdiler.

Camide bulunan çocuklar tarafından da dikkatle dinlenilen anlamlı hikaye, çocuklar üzerinde de çok büyük bir etki bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 19:49