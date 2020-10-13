İki köy su istiyor

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Boğazkale ilçesinin Kadılıtürk ve Yeni Kadılı köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları Remzi Tekelcioğlu, Ali Tekelcioğlu ve köy halkı ile görüşen Tahtasız, köylerde 5 yıldır içme suyu konusunda sorun yaşandığını, suyun en fazla yarım saat verildiğini ve su sorunundan dolayı yaşantılarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Köy halkı, verimli topraklara sahip olduklarını ancak sulama suyunun olmadığını dile getirerek, Evci Göleti’nden gelen sulama hattının uzatılarak bu köylere de su verilmesini istedi.

Tahtasız, konuyu yetkililere ileterek çözüm için çaba göstereceğini söyledi.