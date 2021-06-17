İki üniversite arasında ortak proje istişaresi

FATİH AKBAŞ

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Ziyarette iki üniversitenin birlikte hayata geçirebilecekleri projeler istişare edildi.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Uzun’u üniversitemizde ağırladık. Kendisiyle, ihtisaslaşan üniversitelerimiz arasında hayata geçirilebilecek projelerin ele alındığı verimli bir görüşme yaptık. Ülkemize her anlamda katma değer sağlayacak ortak çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun’a günün anısına hediye verdi.