İkinci El Eşya Pazarı esnafı dertli

RECEP MEBET

Çorum İkinci El Eşya Pazarı, yaklaşık iki yıldır Oto Pazarı’nda kuruluyor.

Çarşamba günleri kurulan pazarda elektrikten elektroniğe, hırdavattan otomobil parçalarına, giyimden ayakkabıya kadar binlerce çeşit ikinci el eşya satışa sunuluyor.

PAZAR YERİNE ASFALT ve ELEKTRİK TALEBİ

Pazarcı esnafı olarak yaşadıkları sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Seydim, “Zemin düzensiz olduğu için yazın toz, kışın ise çamur içinde hizmet vermek zorunda kalıyoruz” dedi.

“Pazar yerinde elektrik bağlantısı olmadığı için müşterilerimiz satın almak istedikleri ürünleri deneme imkanı bulamıyorlar” diyen Seydim, “Onca vergi ödüyoruz ancak hizmet alamıyoruz” diye konuştu.



‘TELEFONCULAR SİTESİ’NE TAŞINMAK İSTİYORUZ’

Mevcut pazar yerindeki eksikliklerin giderilmesini isteyen Seydim, “Nurettinbey Caddesi eski İtfaiye Müdürlüğü yerinde bulunan Telefoncular Sitesi’nin pazar esnafımıza kiraya verilmesini de talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.