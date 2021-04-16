İkinci Millet Kıraathanesi Şehitler Parkı'na yapılacak

Çorum Belediyesi, Şehitler Parkında bulunan ve geçici nikah dairesi olarak kullanılan sosyal tesisi millet kıraathanesine çeviriyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, ilki Millet Bahçesi içerisinde yapılan Millet Kıraathanesinin ikincisini Şehitler Parkı içerisinde yapacak. Aşıklar Tepesi olarak binilen Şehitler Parkında Millet Kıraathanesi yapımı için çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ve teknik personelle birlikte kütüphane yapılacak olan binada incelemelerde bulundu.

Aşgın, “İkinci Millet Kıraathanemizi Şehitler Parkımızın içerisinde bulunan sosyal tesisimizde yapıyoruz. Geçici olarak nikah dairesi olarak kullanılan belediyemize ait binayı restore ederek Millet Kıraathanesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin okuyabilecekleri, derslerine çalışabilecekleri güzel bir mekanı daha onların hizmetine sunmuş olacağız ” dedi.