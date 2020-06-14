‘İktidarımızda Kızılırmak Sulama Projesi'ni hayata geçireceğiz'

M.BURAK YALÇIN

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Çorum’da sulu tarımın az olduğunu belirterek, “İktidarımızda, hayal denilen Kızılırmak’tan Çorum’a sulama projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere Çorum’a gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’li Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri ile partililer de ziyarette hazır bulundu.

TAHTASIZ: ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI RAPORLAYIP GENEL MERKEZE SUNACAĞIZ

Ziyarette konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP’li heyetle köyleri gezdiklerini ve çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini belirterek, “Mayıs ayı içerisinde ani hava değişimi sonucunda çiftçilerimizin kayıpları olmuş, ürünleri zarar görmüştür. Genel Başkanımızın talimatıyla 19 ilde milletvekillerimizin katımıyla çiftçilerin sorunları dinleniyor. Bu sorunları bizzat yerinde gördük ve rapor hazırlayıp genel merkezime sunacağız. Emekçinin ve çiftçimizin her zaman yanındayız” dedi.

KÖSE: VERİMLİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Tahtasız’dan sonra söz alan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de verimli bir çalışma yaptıklarını, hem ülkeye hem de Çorum’a katkı sunacağına inandığını söyledi.

HAKVERDİ: İKTİDARA HAZIRLANIYORUZ

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de CHP’nin yerel seçimden önce ciddi bir şekilde sahaya indiğini ve iktidara hazırlandığını ifade ederek, “Artık muhalefet olmak istiyoruz. Vatandaşın derdi ile dertleniyoruz. İktidar olduğumuzda da sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu.

BAKIRLIOĞLU: ÇİFTÇİNİN EN ÖNEMLİ SIKINTISI BORÇ

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise bölge gözetmeksizin tarımın çok ciddi yapısal sorunları olduğunu söyledi.

Çiftçinin en önemli sıkıntısının borcu olduğunu dile getiren Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarımın bölge gözetmeksizin çok ciddi yapısal sorunları var. Her yerde gördüğümüz en önemli sıkıntılardan bir tanesi çiftçimizin borcu döndürülemez hale gelmiş durumda. Çiftçimiz bankalara borçlandırılmış durumda. Malları ipotek, bankalara ipotekli, ekipmanlar ipotekli hale gelmiş. 2001 yılında çiftçinin bankalara borcu 1 milyar lira iken bugün 120 milyara ulaşmış durumda. Kooperatiflerle birlikte çiftçinin 130 milyar lira finans sektörüne borcu var.

Çorum’da Şeker Fabrikası özelleştikten sonra pancar üreticisinin özelleşmeden önceki ve sonraki farklılıklarını sorduğumuzda vatandaş bize iktidarın anlattığı gibi olmadığını söyledi. Talepler ve beklentileri dinledik. Çorum’da hala kuru tarımın yapıldığını gördük. Sulu alanların az olduğunu gördük. Hepsini rapor ettik, genel merkezimize ileteceğiz. İktidarımızda birilerinin hayal dediği Kızılırmak’tan Çorum’a sulama projesini hayata geçireceğiz.”

KÖKSAL: AK PARTİ ÇORUM’DA YÜKSEK ORANDA OY ALMASINA RAĞMEN SULAMA SORUNUNU ÇÖZEMEMİŞ

Son olarak konuşan CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal da Çorum’un yıllarca AK Parti’ye yüksek oradan oy verdiğini fakat Çorum’da sulama sıkıntısını bir türlü çözemediği vurgulayarak, “Çorum verimli topraklara sahip ama sulu tarım az yapılıyor. Çünkü sulama sıkıntısı var. Bunu hayal olarak gören bir iktidar. CHP iktidarında Çorum’un o hayali gerçekleşecek. Bunun sözünü veriyoruz” diye konuştu.

‘ŞEKER FABRİKALARINI TEKRAR KAMULAŞTIRACAĞIZ’

Konuşmasında özelleşen şeker fabrikalarına da değinen Burcu Köksal, Çorum Şeker Fabrikasını yeniden kamulaştıracaklarını belirterek, “Türkiye’de 11 tane şeker fabrikası birilerine peşkeş çekildi. Çoğunluğu değerinin altında rakamlara gitti. Özelleştirme sonrası pancar üretimi ciddi anlamda azaldı. Üretici üretimden koptu ve başka ürünlere yöneldi. Özelleştirme öncesi almış olduğu kazancı özelleştirme sonrası alamadılar. CHP iktidarında özelleşen tüm şeker fabrikaları yeniden devlete geçecek ve yeniden çiftçinin yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 17:55