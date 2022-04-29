‘İktidarın başarısızlığı Çorum’u mağdur ediyor’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı açıklamada iktidar temsilcilerinin cevaplaması için sorular sordu.

“Yapımına bir türlü başlanamayan ancak her seçim döneminde son yirmi yıldır sürekli iktidarın polemik konusu haline gelen tren nerde, tren yolu nerde? İnek nerde? Balta nerde? Su nerde? Ağaç nerde? Nerde nerede derken en sonunda yandı bitti kül oldu diye biter bu tekerleme her zaman bilirsiniz. Bu iktidarında sonu olan seçimler geldi çattı”diyerek başlayan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Havaalanı konusuna hiç girmiyorum bile! İktidarın Çorum ile alakalı cevaplandırdığı ve gündemlerinde ve yatırım programında olmadığını net anlayabildiğimiz bir konu artık havaalanı. Kıymetli hemşerilerim, vermiş olduğunuz oylar ile iktidar olanlara, bizlere vermiş olduğunuz muhalefet görevi doğrultusunda Çorum ile alakalı sorular, önergeler vermekteyiz. Bunları hem yerelde hem de TBMM’de sorarak gerçekleştirmekteyiz. Sorularımızın cevabını eğer iktidar lütfeder cevaplandırırsa da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdiye kadar bütün bakanlıklara Çorum’un yatırımları, eksikleri, sorunları, yapılacak olanlar gibi konularda sorular ve önergeler verdik. Sadece Ulaştırma Bakanlığı cevap verdi ve biliyorsunuz gördünüz iktidarın Çorum’u olumsuz olarak değerlendirildiği ortaya çıkmıştır. Diğer bakanlıklar cevap dahi vermediler”dedi.

Bekir Özsaçmacı, açıklamasını şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hemşerilerim seçmiş olduğumuz milletvekillerinin bugün ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkisi yoktur. Millete karşı sorumluluğu olan milletvekilleri ile tek bir kişiye sorumlu olan Bakanların nasıl iletişim kurduklarını siz hayal edebiliyor musunuz? Bu nedenlerle Çorum’un sorunları ve taleplerini ulaştırabileceğimiz bir yer bir Bakan yoktur. Devletin rutin yatırım ve desteklerinin tüm ülkede standart olan desteklerin şehrimize yeni getirilmiş veya üzerinde uğraş sarf edilmiş durumlar değildir. Sonuçta iktidarın başarısızlığı Çorumu mağdur etmeye devam ediyor.” (Haber Merkezi)