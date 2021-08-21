‘İktidarın teklifi beklentiyi karşılamadı’

Ayyıldız Hareketi Çorum İl Koordinatörü Bedii Onan, yeni dönem toplu iş görüşmelerinde iktidarın öngördüğü zam miktarlarının arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.

İktidarın, çarşı ve pazar gerçeklerini görerek maaş zammı teklif edip, tüm çalışanları ve emeklileri memnun edecek bir hamlede bulunması gerektiğini vurgulayan Onan, şu açıklamayı yaptı: “Yaz mevsimi yaşanmasına rağmen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı, bırakın marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını, semt pazarlarında bile satılan ürünlerin yanına dahi yaklaşmaktan uzak durmaktadırlar. İnsanlar bu mevsimde, sebze ve meyvelerin tadına bakamayıp resimlerine mi bakacaklar?

Teklif edilen % 6+6’lık zam ve enflasyon farkı ödeme teklifi toplumu tatmin edecek öneriler değildir. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ sözüne uygun maaş artışları hem toplumu rahatlatacak, oluşacak tüketim ile hem esnaf ve sanatkar kazanacak, hem de devletin oluşacak ticari faaliyetlerden dolayı vergi geliri de artacaktır.

Beklentimiz vatandaşın rahatlığını ve yaşam kalitesini yükseltecek bir maaş zammı teklifidir. Bu beklentilerin karşılanması da elzemdir.

Geçmiş seçim dönemlerinde seçim vaadi olarak seslendirilen 3600 ek gösterge beklentisi yine TİS dönemimde gündeme getirilmiştir. Bu TİS döneminde bahsi geçen 3600 ek gösterge vaadinin bir başka TİS’e kalması, ilgili kesimlerde hayal kırıklığı ve güvensizlik oluşturacaktır. Bu sebeple seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmesi ve 3600 ek göstergenin kanunlaştırılması beklentimizdir.” (Haber Merkezi)