FATİH BATTAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in Çorum ile ilgili iddialarında adının geçmesi ve bu iddialarla ilgili basın açıklaması yapan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, toplantıda CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın neden katılmadığına ilişkin bir soruyu İl Başkanı ile aralarında herhangi bir problem olmadığı yönünde cevapladı.

Köse, Güleryüz Restoran’da düzenlenen basın toplantısında, Tahtasızla ilgili soruya şu cevabı verdi, “Milletvekili her toplantısını il başkanıyla, ilçe başkanıyla yapacak diye bir kuralımız yok. Burada olmamasının özel bir sebebi yok. İl başkanıyla aramızda hiçbir problemimiz yok. İl başkanımız görevinin başında 3 yıldır görevini icra ediyor. Bana göre başarılı çalışmalar yapıyor. Zaman zaman herkesin olduğu gibi onun da eksiği fazlası olabilir. Buraya katılmamasında bir art niyet yok.”



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 17:46