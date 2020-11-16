İl Genel Meclisi hangi hesabın peşinde?

İl Genel Meclisi son günlerde farklı hesapların içindeymiş görüntüsü veriyor.

Yıllardır Çorum kamuoyunun defalarca eleştirisine maruz kalan komisyon raporları hakkında görüş bildiren Vali Mustafa Çiftçi'ye karşı yeni planlar devreye sokuluyor.

Bütçe görüşmelerini sürdüren Meclis’e, Valilik bütçesini kısmak için talimatlar verildiği bilgileri gelmeye başladı.

İl Genel Meclisi aslında hükmü ve haysiyeti yüksek bir kurum iken, Çorum'da sorup soruştursanız, hak ettiği saygınlığın olması gerekenden çok az olduğu görülür. Bunun sebebi, sadece bu dönem değil, önceki dönemlerden süregelen gereksiz komisyon çalışmalarıdır.

3-5 kuruşluk yevmiye çıkarmaktan öte hiç bir anlamı olmayan konular, adeta fabrikadan çıkmış gibi kaleme alınır ve komisyonlara harcırah üretilir.

Milletin bir derdine çare olacak komisyon çalışmaları elbette baş üstünde yer tutar, ancak bir telefonla öğrenilecek konu için komisyona görev verip, kurumdan gelen cevap yazısını kâtiplerin kaleme almasından sonra imzalayıp Meclis’te okumak hiç bir derde derman değildir.

Örneğin, “Çorum'da kaç ana sınıfı var? Kaç öğrenci eğitim alıyor?” babından bir konuyu güya kamuoyunun bilgilendiriyoruz diye harcıraha bağlamak asla etik değildir.

İl Genel Meclisi üyeleri, çatısı altında bulundukları kuruma saygınlık kazandırmak istiyorlarsa, manasız rapor harcırahlarına tevessül edilmesinin önüne geçmeleri gerek. Ben kaç kez eleştirdiğimin sayısını unutur oldum.

Vali Mustafa Çiftçi, onay vermediği bu anlamsız raporların kuru bir inat uğruna yeniden komisyondan geçirilip gönderilmesine karşı, devlet adamlığı gereği karşı çıkarak görüşlerini aktardı.

Bu şehir yıllar önce memlekette ekonomik kriz varken, hepsi ithal malzemeden yapılan Valilik Köşkü’nü de bilir, bugün milletin adamı olarak bu memlekette Valilik yapanları da bilir.

Kanunen en az %5, en fazla %10 olması gereken Valilik bütçesinin kanunen 5 milyondan az olmaması gerekirken, Meclis’in bir milyon gibi bir rakam üzerinde tartıştığı bilgileri geliyor.

Birisi yanlış yaptığınız bir işten dolayı sizleri uyarıyorsa, erdemli olmak hatayı düzeltmek gerekir. Zira bu hatanız hem İl Genel Meclisi’ni, hem de görev yapan üyelerini her zaman zan atlında bırakan bir kambura dönüşmüştür.

Biz de merak ve ibretle izliyoruz. Bu memleketin yönetimine talip olanlar, kişisel hırs ve kaprislerini mi ön planda tutuyor, yoksa memleketin hak ve hukukunu mu önde tutuyor göreceğiz.

Meslis üyelerine son sözüm şu ki, eğer kamuoyunu bilgilendirmek istiyorsanız, bize ya da herhangi bir gazeteciye konuyu aktarın, ertesi gün detaylı bilgileri kamuoyuna bedavadan ve seve seve ulaştırırlar. Yani diyeceğim o ki, çözüm önerisi ve yaptırımı olmayan konulara çıkardığınız harcırahlar da tüyü bitmedik yetimin hakkı olduğunu unutmayın.

Kısmaya çalıştığınız bütçe, eski adı Köy Hizmetleri olan şimdiki Özel İdare'nin misafirhanesinde, bir zamanlar olduğu gibi akşamları içki âlemlerine harcanmıyor merak etmeyin. Evi yanana, yolda kalana, garibe, gurabaya, çeşmeye yola harcanıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 20:26