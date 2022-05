İl genelinde yetki Türk Eğitim Sen’in

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, İl genelinde yetkili sendika olduklarını belirtti.

Türk Eğitim-Sen’in 2820, Eğitim Bir-Sen’in ise 2595 üyesi olduğunu belirten Selim Aydın, “Bu başarı hepimizin. Eğitim çalışanları; yandaş kayırmacılığa, keyfi uygulamalara, sarı sendikacılığa, ayrıştırıcı anlayışların zemin bulmasına yine dur dedi. Geçtiğimiz yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir farkla aldığımız yetki, bugün itibariyle 225 farka çıkmıştır. Türk Eğitim-Sen aynı zamanda Alaca, Boğazkale, Dodurga, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Çorum merkezde de yetkili sendika olmuştur. Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Tabloda da görüldüğü üzere Türk Eğitim-Sen istikrarlı bir şekilde büyürken, birileri istikrarlı bir şekilde küçülüyor”dedi.

Rakamlara bakıldığında kan kaybının görülenin ötesinde olduğunu ifade eden Aydın, “Sözün özü sadece üyelerinden güç alarak mücadele eden Türk Eğitim Sen istikrarlı ve artarak büyümeye devam etmiş, aslında sendika olmayan, ancak çalışanlarca sendika sanılan yapı için çöküş devam etmiş, yolun sonu görünmüştür. Lale devrinin biteceğini kendileri de görüyor, bu yapının hezimete mazeret bulma çabaları ise beyhudedir. Bugünler, onlar için daha iyi günlerdir ve gelecek onlar açısından daha büyük hezimetlere ve çöküşe gebedir. Türk Eğitim Sen, emin, güçlü ve kararlı adımlarla her geçen gün daha büyüyerek zafere yürümektedir. Türk Eğitim Sen’i bu başarıya ulaştıran ve daha büyük zaferlere yürüten tüm teşkilatımızı kutluyor ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Güce göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık bir şekilde bir kez daha tescillenmiş, yetki Çorum ilinde Türk Eğitim-Sen’de devam etmiştir. Bu yetkiyi Türk Eğitim-Sen hangi şartlarda almıştır bu zorluğu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok iyi bilmektedir. Malum sendikanın uyguladığı yöntemlerin prim yapmadığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Türk Eğitim-Sen haklı mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden emin adımlarla ilkeli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir”şeklinde belirtti.

Eğitim çalışanlarının, hakkı tutup kaldırmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, her zaman ve her yerde eğitim çalışanlarının yanında olan, üyelerinin hak ve hukukunu koruyan, hiçbir yerden nemalanmayan, gücünü iktidardan değil, üyesinden alan Türk Eğitim-Sen’e teveccüh ettiğini dile getiren Aydın, “Bu büyük mücadelede büyük bir fedakarlıkla ailesine ayıracağı zamanları Türk Eğitim Sen idealine adayan Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, hak arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, üniversite yönetim kurulumuza, kadınlar komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, ilkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle inanmış dava adamları ile aynı yolda yürümekten dolayı bahtiyarım”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)

