İl Özel İdaresi Yaydiğin’e taşınacak

FATİH AKBAŞ

İl Özel İdaresi Yaydiğin köyünde bulunan 52 dönümlük araziye taşınacak.

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Özel İdaresi atölyelerinin taşınması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Özel İdarenin arka tarafından geçen yolda trafik arttı. Birkaç defa da kaza atlatıldı. Bundan dolayı da atölyeleri taşımaya karar verdik. Daha önce bize Hazine tarafından tahsis edilen Yaydiğin köyündeki 52 dönümlük araziye tesislerimizi taşıyacağız. Bu arazinin yanından yeni Ortaköy bağlantı yolu da geçiyor”dedi.