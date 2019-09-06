İl Özel İdaresi’nin 5 yıllık Strateji Planı belirlendi

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Eylül ayı beşinci toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Osman Günay başkanlığında toplanan mecliste 2020-2024 yıllarını kapsayan İl Özel İdaresi Strateji Planı görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı İl Özel İdaresi’nin 5 yılını kapsayan Strateji Planı ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

İl Özel İdaresi’nin hazırladığı 2020-2024 Stratejik Planı’nda yatırım ve çalışma programlarına yönelik herhangi bir içerik olmadığını belirten Yağlı; “İl Genel meclisimizin özelde İl özel idarenin karar organı olması münasebetiyle sadece bu kurum faaliyetleri çerçevesinde değerlendirmek bu meclisin önemine gölge düşürmek demektir. İl Genel meclisine sadece bu çerceveden bakılıp değerlendirilirse kamuoyu nezdinde gereksiz bir meclis ve gereksiz üyeler algısının yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. İl Genel Meclisini sadece İl Özel İdare faaliyetlerine mahkûm etmek İl Meclisine yapılabilecek en büyük haksızlık olacaktır. Hâlbuki ilgili yasanın üzerinde iyi düşünüldüğünde görülecektir ki zımnen İl Genel Meclisi’nin bulunduğu ilde ilin kalkınmasına yönelik devletin proje afisi gibi çalışma yapmasına işaret etmektedir. Ancak meclisin bu önemli özelliği İl Özel İdare faaliyetlerinin yoğunluğu arasında perdelenmiş ve görmezcelikten gelinmiştir. İlgili maddede bulunan “stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını,” şeklinde ki ifadenin meclisimizin bu önemli görevine işaret etmektedir.” dedi

5 YILDA 629 KM KÖY YOLU

Strateji Planı’nda yer alan 2024 yılı sonuna kadar 4 bin 944 km köy ulaşım yolundan 420 km konfor artırıcı kaplama çalışması hedefi hangi kriterlere göre belirlendiğinin mantıklı bir cevabı olmadığını belirten Yağlı; “Dört yılın tamamına konan 420 km’lik hedefin çok cüzi olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Ola ki bu dört yıl içerisinde merkezi hükümet tarafından Türkiye çapında tüm illere stratejik planda belirtilen hedeflere göre kaynak aktarımı yapılacağı şeklinde bir karar alınırsa neler kaybedeceğimizi düşünmek bile istemiyoruz. Stratejik planda hedeflerimiz köylerimizin tüm sorunlarına yer vermek olmalıdır. Hedeflerimizi gerçekleştirme oranımız ise cari yıl içerisinde ki olanaklara göre adaletli bir şekilde yapılacağı elbette tabidir. Hedef rakamının bürokratlarla karşılıklı uzlaşma neticesinde 620 km olarak revize ettiğimizi belirtmek istiyoruz.” diye konuştu

500 BİN METREKARE KİLİTPARKE TAŞI

Strateji Planı’nda ayrıca 5 yılda 200.000 metrekarelik parke taşı uzunluğunun sadece bir ilçenin köylerine dahi hitap etmeyeceğine dikkat çeken Yağlı; “Köylerimize yapmış olduğumuz parke taşlarına hemen hemen her köyümüzün ek talepleri bulunmaktadır. Az da olsa bu ek talepleri karşılamadığımız takdirde diğer yaptığımız parke taşı hizmetinin değer ve kıymetini köy halkı nezdinde düşürmektedir. Tüm köylerimizin makul kabul edilebilir ek parke taşı taleplerini tespit edip hedef olarak koymamız gerekirdi. Böyle bir veri elde etme imkânımız yoksa en azından bugüne kadar döşenen 6.000.000 metrekare parke taşının ortalama % 25 ek talep söz konusu olacağı varsayımı ile hedef rakam olan 200.000 metrekarenin 1.500.000 metrekare olarak revize edilmesi teklifimizin di ancak ilgili bürokratlarla yaptığımız istişareler neticesinde 500.000 metrekare olarak değiştirilmesine karar vermiş bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Köylerin içme suyu ünitelerinde yenileme, bakım ve onarımında 5 yıllık Stratejik Planı da açıklayan Yağlı; “Köylerimizin İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları yapılan köy sayısı (adet) olarak her yıla 10 adet konmasının mahalleleriyle birlikte 1000'e yakın köyümüzün bulunduğu ilimiz için kabul edilebilir bir hedef sayısı değildir. Bu rakamın da 200 adet olarak revize edilmesi uygun olacaktır.” dedi

34 BİN HEKTAR SULANABİLİR ARAZİ

Sulanabilir arazi artış miktarında 5 yıllık Planın 34 bin 813 hektar olduğunu kaydeden Yağlı; “Merkezi hükümetimizin önümüzde ki dört yıl içerisinde ülke genelinde tüm illere hitaben stratejik plan da gösterilen sulanabilir arazi rakamlarını baz alarak kaynak aktarımına gidecek olsa il olarak neler kaybedeceğimizi düşünmek bile istemiyoruz. Bu nedenle aslında hedef olarak ilimiz sınırları içerisinde ki sulanabilme özelliğine haiz arazilerin tamamını hedef rakam olarak planlamamız millet olarak zenginleşme niyetimizin bir gereği olmalıdır. Ancak kurum bürokratlarının konacak hedefin bütçe kaynaklarıyla uyumu gibi bir hassasiyetini de düşünerek hedef rakamın 34.813 hektar olarak düzeltilmesi uygun olacaktır.” şeklinde konuştu

5 YILDA 214 MİLYON TL’LİK HEDEF

5 yıllık Strateji Planı için 214 milyon 500 bin TL bir bütçe hazırlandığını akaran Yağlı; “Çorum İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı’nda kırsal alt yapının iyileştirilerek yaşam koşullarının cazip hale getirilmesi, kırsalda tarımsal kalkınmaya desteklemek üzere tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi şeklinde amaçlar belirlendiğinden; belirlenen bu amaçlarla, staretejik plan içeriğinde ki temel performans göstergelerinde belirtilen hedeflerle uyumunun sağlaması için elimizden geldiğince gayret gösterdiğimizi belirtiriz.”