‘İlaç fiyat kararnamesinde düzenleme yapılmalı’

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler’i ziyaret etti.

Ziyarette eczacıların yaşadıkları sorunları dinleyecek Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de saran ve derinden sarsan Covid-19'un kahramanlarından olan, hepimizin evlerimize kapandığımız dönemde canını dişine takarak, gece gündüz demeden durmaksızın çalışan ancak emekleri çalınan eczacılarımız onlar. Geçen hafta gündeme gelen, Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları açıklaması sorunun ne kadar derin olduğunu en açık haliyle gözler önüne serdi. Toplum sağlığı için yaşamlarının her saniyesinden feragat eden eczacılarımızın sorunlarını dinlemek ve onlara destek olmak adına Deva Partisi Çorum İl Yönetimi olarak T.E.B Çorum Eczacılar Odası'na ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Özellikle 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin, 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik krizin eklenmesinin eczacıları tamamen tükettiğini belirten Çabuk, “Bu yüksek önlenemez enflasyon ortamında, eczacımızın ödediği elektrik, doğalgaz, Bağ-Kur primi, dükkan kirası, personel maaşı gibi giderleri de aynı mı kalıyor? Eczacılarımız, yaptıkları açıklamada da apaçık ortadadır ki artık kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemelerini bile yapamadıklarını, bu yükü bankalara borçlanarak, yani borcu borç ile kapatma yolunu seçtiklerini belirtmektedirler. Ve hatta ilaçlara zam yapılıyor, bu zammı yapan ilaç firmaları olmasına rağmen halk eczacılardan biliyor. Birçok sektörde olduğu gibi eczacılık ve sağlık sektöründe ki emekçilerimizi yok olmaya sürüklenmelerini daha ne kadar izleyeceksiniz. İktidara soruyoruz, Türk örf ve adetlerinde ahde vefa sizde neye göre işlemektedir? Bunca zor zamanda ailesinden, sağlığından, kendi canından vazgeçen eczacılarımıza reva görülen bu mudur?”şeklinde kaydetti.

Çabuk açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“İktidarı acilen bu yanlıştan dönülmesi ve derhal bu ilaç fiyat kararnamesi düzenlemesi konusunda çalışma yapmaya, en azından bunun için biraz olsun çalışmaya davet ediyoruz. Bu düzenlemelerin geciktiği her gün eczaneler bu maliyetlerin altında ezilerek, istihdam azaltma ve kepenk kapatma mecburiyetiyle karşı karşıya kalacaklardır. Ekonominin frenini patlattınız uçuruma sürüklediniz, tam uçurumun kıyısında da terkettiniz, sağlıkçıları, eczacıları, mühendisleri… Toplumun sağlık ve gelişimi için olmazsa olmaz herkesi elinizin tersiyle ittiniz. Şimdi daha yüksek sesle soruyoruz ya onlar olmasaydı.” (Haber Merkezi)