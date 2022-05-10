‘İlaç fiyat kararnamesinin süratle değişmesi lazım’

M.BURAK YALÇIN

183. Eczacılık Haftası nedeniyle Çorum Eczacı Odası tarafından ‘Dijital Teknolojide ve Değişen Sağlık Politikalarında Eczacılığın Geleceği’ konulu panel düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan önceki dönem Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, eczacılar açısından önemli olan ilaç fiyat kararnamesinin süratle değişmesi gerektiğini söyledi.

Dün Anitta Otel’de gerçekleşen programa Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ile yönetim kurulu üyeleri ve eczacılar katıldı.

Programa önceki dönem Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak da konuşmacı olarak katıldı.

‘MESLEK ÖRGÜTLERİNİN VARLIĞI GEREKLİ’

Dijitalleşmenin toplumsal süreçleri hızlı bir biçimde değiştirdiğini belirten Erdoğan Çolak, “Dünya 100 yıl önce ulaşılması güç yerler iken bugün herkesin her yere kolaylıkla ulaşabileceği bir köy haline dönüştü. Bu kocaman dünyada insanların kendini ifade etme yerlerinden biridir meslek örgütleri. Eczacılık alanındaki sorunları ifade edebileceğimiz merci kendisidir. O yüzden önemlidir ve varlığı gereklidir” dedi.

‘TÜRKİYE BİRÇOK ALANDA İSTİKRARSIZLAŞMA İÇİNDE’

Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomi gibi birçok alanda istikrarsızlık içinde olduğunu ileri süren Çolak, konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlıkta da aynı şeyleri yaşıyoruz. Eczacılık alanında da diğer alanlarda da. Dünyada tüm mesleklerde bir işçileşme süreci yaşanıyor. Asıl dikkat etmemiz gereken yer burası ama biz burayı eczacılar olarak çok fazla görmüyoruz, görmek istiyoruz. Tüm dünyada bir işçileşme süreci yaşanıyor. 20, 30 yıl önce muayenehanesi olan bir hekim dünya kadar para kazanırken bugün sermaye sahiplerinin yanında maaşlı eleman olarak çalışıyor. Tüm meslek gruplarını ele aldığımızda her birinin şirketleştiğini görüyoruz.”

‘İLAÇ YOKLUĞUNUN TEMEL SEBEBİ DIŞA BAĞIMLILIK’

İlaç yokluğunun temel sebebinin ise Türkiye’nin ilaçta olan dışa bağımlılığından dolayı olduğunu aktaran Çolak, “Türkiye 1950’li yıllarda ilaç üretimine başlamış bir ülke. Dünyada ilaç üreten 36 ülkeden birisiydi 20 yıl öncesine kadar. Ama bunu kullanamayan ülkelerden birisi de. Kendimize ait yerli, milli ilacımız yok. Fason ilaç üretimi yapıyoruz. Her şey yetişen bir coğrafyada yaşıyoruz ama bunlardan yararlanma oranımız sıfır. Onun için hammaddede de dışa bağımlıyız, ilaçta da. İlaçta yüzde 25 dışarıdan ithal ediyoruz ama pazarda yüzde 70 para ödüyoruz. İlacı burada ürettiğimizde de hammaddeyi dışarıdan alıyoruz. Orda da yüzde 90 dışa bağımlıyız” dedi.

‘İLAÇ SORUNUNU FİYATA ENDEKSLİ BİR POLİTİKAYLA ÇÖZEMEYİZ’

İlaç yokluğunun temel meselesinin Türkiye’nin sadece fiyata endeksli bir politika izlemesinden kaynaklı olduğunu ifade eden Çolak, “İlaç stratejik bir ürün. İlaç sorunu, sadece fiyata endeksli bir politikayla çözülemeyecek bir sorundur. Başka parametrelerin devreye girmesi lazım. Bunlardan birisi tarafların aynı masada oturup karar alma süreçlerine katılması. Diğeri de 3 ay da bir euronun güncellenmesi meselesidir. Çünkü siz yurtdışında 100 euro olan bir ürüne 80 euro fiyat veriyorsunuz. Burada eczacılar açısından önemli olan şey ilaç fiyat kararnamesinin süratle değişmesidir. Bu da aynı masaya oturmakla mümkün. İlaç yokluğu noktasında mutlaka sanayicilerinde dinlenmesi lazım” diye konuştu.