İlaca yüzde 25 zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.

İlaç fiyatını belirleyen euro değeri yüzde 25 artırıldı. İlgili karar ile eczacı kârlarında da artışa gidildi. Yüzde 16 ürün grubunu yüzde 18'e, yüzde 12 olan ürün grubundaki kâr payı da yüzde 13'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaç fiyatını belirleyen euro değeri yüzde 25 artırıldı.

Madde 2’ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz’da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

Fiyatı düşük kaldığı için üretilmeyen az sayıda ilaç grubuna da ayrıca yüzde 20 zam yapıldı.

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru son olarak 19 Şubat'tan itibaren yüzde 37,43 artırılarak 6,2925 liraya çıkarılmıştı.

Kâr oranı arttı

İlgili karar ile eczacı kârlarında da artışa gidildi. Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL’ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25’ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13’e çıkarıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 16:54