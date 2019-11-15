İlahi rızaya ve şehitlerimize yakışır bir hale getireceğiz

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Abide Meydanı’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nın restorasyonu için Gazetemiz Köşe Yazarı Emekli Eğitimci Abdulkadir Ozulu’yu evinde ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın da katıldığı ziyarette Çorum’da yer alan tüm şehitliklerin bakım ve onarımını belediyenin üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yıllardır Çorum’un gündeminden uzak kalan İstiklal Şehitleri Anıtımı’zı şehrimize, ilahi rızaya ve şehitlerimize yakışır bir hale getireceğiz.” dedi.

Bu konuda bilgi birikimine güvendikleri Abdulkadir Ozulu’dan görüş alıp, istişarede bulunmak istediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Kıymetli hocamızla istişare edip taysiye ve önerilerini almaya geldik. Allah rızasına ve şehitlerimize yakışır bir iş yapmak istiyoruz.” diyerek, Abide Meydanı’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nın tarihçesi hakkında Abdulkadir Ozulu’dan bilgi aldı.

Çalışmalardan ve katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyacağını kaydeden Abdulkadir Ozulu, “Her bir şehidimiz düştüğü yerin vatan toprağı olduğunun şahididir. Abâd edilmesi, tekrar imar edilip, yarınlarımıza aktarılması çok önemli bir vazifedir. Bu hassasiyetleri için Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyorum. Yakışan bir çalışma olacağı inancıyla hür türlü katkıyı vermeye hazırım.” dedi.

Aynı zamanda Milletvekili Erol Kavuncu’nun da İmam Hatip Lisesi’nden hocası olan Abdulkadir Ozulu, misafirleri ile eski günlere dair sohbet ederek, hatıraları yâd etti.