‘İlave ek ödeme hemen yapılmalı’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ek ödeme desteğinin sahanın gerçeklerine uygun bir içerikle uzatılmasının zaruret olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının mücadeleden geri kalmadığını, hak ettiklerini zamanında almalarının, onların moral ve motivasyonlarını yükselteceğinden pandemiyle mücadeleye güç katacağını ifade eden Saatcı, “Yapılacak düzenleme hakkaniyetli ve adaletli olmalıdır. Bilindiği üzere pandeminin bazı dönemlerinde tavandan ek ödeme desteği yapılıyor. Biz, döner sermayenin ve ek ödemelerin adaletli bir şekilde dağıtılmasını istiyoruz. Akıtılan alın terinin karşılığının verilmesini istiyoruz. Bürokrasi, yeniden düzenlenecek 3 aylık tavandan ödemede eski yanlışlardan ders çıkarmalıdır. Ancak bu durumda sağlık çalışanları rahat bir nefes almış olacaklar.” dedi.

Ek ödemelerin adalet ve hakkaniyet gözetilerek tavandan yapılması gerektiğini söyleyen Saatcı, “Döner sermaye uygulamasındaki ana kurgu değişmeden, emek ve alın teri temelli, dengeli ve adil bir paylaşım gözetilmeden ortaya konacak her düzenleme, sorunu derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. İlave ek ödeme uygulamasında bugüne kadar GİH ve YH sınıfında çalışanların göz ardı edilmiştir. Bu durum kabul edilemez. Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının tamamı alın teri dökmektedir. GİH ve YH sınıfındaki arkadaşlarımız da buna dâhildir. Ancak bu arkadaşlarımız ilave ek ödeme uygulamasından yararlandırılmıyor. Bu apaçık ayrımcılıktır, haksızlıktır.” ifadelerini kullandı.

Döner sermaye sisteminin başlı başına bir sorun haline geldiğini dile getiren Saatcı, şunları söyledi: “Günü kurtarmak için atılan adımlar sorunu daha da derinleştiriyor. Adaletli, hakkaniyetli bir sistem mutlaka oluşturulmalı. Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde; aynı işi yapmasına, aynı sürede çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir kamu çalışanına rastlamak mümkün değil. Bu durum kronik bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır. Pansuman ederek sorunun yakıcılığını gidermek mümkün değil. Bu yüzden adalet vurgusu yapıyoruz, kapsamlı bir sistem değişikliği öneriyoruz.”