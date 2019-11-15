İlçe Özel İdarelerin bütçesi görüşüldü

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Kasım ayı on beşinci toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Tutanak özetinin ardından Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TAHMİNİ BÜTÇESİ 8 MİLYON TL

Bütçe kalemleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel, kırtasiye alımları için 7 bin TL, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlar için 1 milyon 300 bin TL, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için 2 milyon 250 bin 275 TL, yedek ödenek için 5 milyon 51 bin 760 TL olmak üzere toplam 8 milyon 609 bin TL’lik bütçe talep ettiklerini söyledi.

İlçe Özel İdarelerin bütçeleri ile ilgili de bilgi veren Gülay Yücel, Alaca Özel İdaresine 163 bin 913 TL, Bayat Özel İdaresine 220 bin 158 TL, Boğazkale Özel İdaresine 255 bin 650 TL, Dodurga Özel İdaresine 247 bin 205 TL, İskilip Özel İdaresine 497 bin 433 TL, Kargı Özel İdaresine 492 bin 295 TL, Laçin Özel İdaresine 182 bin 633 TL, Mecitözü Özel İdaresine 173 bin 63 TL, Oğuzlar Özel İdaresine 182 bin 995 TL, Ortaköy Özel İdaresine 353 bin 40 TL, Osmancık Özel İdaresine 419 bin 640 TL, Sungurlu Özel İdaresine 965 bin 550 TL, Uğurludağ Özel İdaresi içinde 491 bin 800 TL bütçe öngördüklerini söyledi.

Tahmini bütçeler görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 15:41