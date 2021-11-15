İlçelere 5 milyon 849 bin liralık bütçe

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Kasım ayı on beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Tutanak özetinin ardından İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin 2022 mali yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Fevzi Şahin, 360 bin lira, Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel de 15 milyon 999 bin lira talep ettiklerini söyledi.

İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin 2022 mali yılı bütçeleri hakkında da bilgi sunan Gülay Yücel, Alaca’ya 20 bin 230 lira, Bayat’a 277 bin 120 lira, Boğazkale’ye 374 bin 810 lira, Dodurga’ya 331 bin 690 lira, İskilip’e 709 bin 720 lira, Kargı’ya 404 bin 741 lira, Laçin’e 239 bin 23 lira, Mecitözü’ne 228 bin 247 lira, Ortaköy’e 620 bin 364 lira, Osmancık’a 614 bin 66 lira, Sungurlu’ya 1 milyon 181 bin 707 lira, Uğurludağ’a 627 bin 405 lira olmak üzere toplam 5 milyon 849 bin 123 liralık bütçe ayrıldığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:22