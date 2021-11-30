İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyarete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı Çorum’a geldi.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü beğeniye sunuluyor.

Dijital tırda ziyaretçileri, üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Tırı ziyaret eden vatandaşlar, özel olarak üretilen, harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgisini çeken tırdaki yeşil perde deneyimi bölümü, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

Hürriyet Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan dijital tır 3 Aralık'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.