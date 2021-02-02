İlhami Türksal’dan kutlama

MURAT ÇETİN

CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Genel Yayın Yönetmenimizi ziyaret ederek, gazetemizin 31’inci kuruluş yılını kutladı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Türksal, Hakimiyet’in 31’inci yılına ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “İlkeli yayıncılığı ile basın dünyasında kendine etkin ve saygın bir yer edinmiş bulunan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin 31’inci yayın yıl dönümünü kutlar, gazetenin tüm çalışanlarına nice başarılı yayın yılları dilerim.” dedi.