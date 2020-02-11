İlhan, Merkez İlçe’ye aday oldu

FATİH BATTAR

Müteahhit, Yunus Emre İlhan, 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek İiyi Parti Merkez İlçe Olağan Genel Kongresi’nde aday olduğunu açıkladı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayan İlhan; “Söylenceke çok sözün olduğu, acımızın kavurduğu bu günde, önemli ve şerefli bir göreve talip oldum. Yolumuz uzun, davamız zorludur. Üzerimize düşen görev, fedakarlık gerektiren bir görevdir. Bu görevi laykıyla yerine getirmek için azimle, heyecanla ve aşkla çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’yi yönetmeye talip olan ‘İYİ’ler kazanacak’ sloganıyla ilk günkü aşkla, heyecanla yola devam partimiz, 16 Şubat’ta 2.Olağan Genel Kongresi’nin gerçekleştirecek. Bu kutlu yürüyüşte Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu kamuoyuna ilan ediyorum.” dedi