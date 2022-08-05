İlim Yayma'da Kavşağı'nda can pazarı: 6 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum’da Ölüm Yolu olarak değerlendirilen ve geçtiğimiz günlerde 2 kişinin daha hayatına mal olan Çevre Yolu’nda belediye vidanjörü ile kamyonet çarpıştı, kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Ş yönetimindeki 19 TA 063 plakalı vidanjör, Ali Osman B, yönetimindeki kamyonete ışıklarda çarptı. Çarpmanın etkisiyle vidanjör devrilirken, kamyonet ve vidanjör içindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır odluğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 16:43